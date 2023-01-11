مراسل قناة القاهرة الإخبارية: الإعلام الأمريكي ينحاز للحزب الديموقراطي

أكد رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، أن معظم وسائل الإعلام الأمريكية منحازة للحزب الديموقراطي بينما الأقلية منها منحازة للحزب الجمهوري، مؤكدًا أنه عند حدوث مشكلة للحزب الجمهوري يتم تضخيمها بشكل كبير أكثر من اللازم في بعض الأحيان.

الإعلام الأمريكي يتغاضى عن أزمات الحزب الديموقراطي

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنه حينما تحدث أزمة للحزب الديموقراطي يتم تناولها على استحياء ويتم التغاضي عنها أحيانًا أو المرور عليها مرور الكرام.

مقارنات بين تسريبات وثائق بايدن وترامب

ولفت إلى أن شبكة سي إن إن المعروفة بانحيازها للحزب الديموقراطي عقدت مقارنة على موقعها بين الوثائق المسربة من دونالد ترامب والوثائق المسربة من جو بايدن، مشيرًا إلى أن المقارنة جاءت في صالح بايدن، حيث إن الوثائق التي عُثر عليها كانت لدى بايدن كانت 10 وثائق ولكنها كانت 350 وثيقة عند ترامب.

وأشار إلى أن محامي بايدن تعاونوا على الفور وتمتعوا بشفافية وأبلغوا السلطات بينما اتهموا ترامب بإعاقة العدالة.