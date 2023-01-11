ضبط 10 أسلحة نارية و5 كيلو مواد مخدرة بحملات أمنية متفرقة بكفر الشيخ

تمكنت عددًا من الحملات الأمنية بمديرية أمن بكفر الشيخ، تحت أشراف اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، من ضبط 10 أسلحة نارية، و5 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، وبانجو»، و200 جرام هيروين، إضافة لضبط 20 سلاح أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

حملات أمنية موسعة بكفر الشيخ

‏‎وشنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

ضبط 1950 مخالفة مرورية

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1950 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز «كفر الشيخ، وسيدي سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق، وقلين، وفوه»، حيث جرى ضبط 18 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و 64 مخالفة سير بدون تراخيص 29 بدون رخص قيادة و19 بدون رخص تسيير، و 1760 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

استمرار الحملات الأمنية والمرورية

ومن جانبه وجه محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.