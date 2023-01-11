ارتفاع أسعار 3 سلع أساسية في فرنسا.. والرئيس يحاول احتواء الأزمة

مع كل صباح يضع المواطن الفرنسي هاتفه بجانبه ليرى آخر أخبار الأسعار التي ترتفع كل يوم بشكل جنوني في 3 مجالات رئيسية تشمل الطعام والشراب والملابس والطاقة في ظل اقتراب مرور عام على اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

احتجاجات واسعة في باريس

وشهدت باريس احتجاجات واسعة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة خاصة أن روسيا أكبر مصدر للغاز لأوروبا، وقطعت الإمدادات منذ عدة أشهر في محاولة للضغط على أوروبا التي سبقتها وفرضت عقوبات على موسكو أضرت باقتصادها طوال العام الماضي، المظاهرات في فرنسا ردا على نية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد وسط رفض شعبي لهذا الأمر في ظل تضخم كبير يعاني منه اقتصاد البلاد وسط رغبة شعبية في إجراء إصلاح في المؤسسات.

لا توجد أحداث عنف

اللافت أن الاحتجاجات لم تشهد أي أشكال عنف أو اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، ويرفع المحتجون لافتات تطالب بالرغبة في حل أزمة التضخم وتقليل أسعار الطاقة التي ارتفعت بشدة، وبلغ عد التجمعات 58، وشارك فيها 2700 شخص بحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية.

محاولة الرئيس الفرنسي احتواء الأزمة

وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، احتواء الأزمة من خلال اجتماع شامل مع وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير ووزيرة انتقال الطاقة أنيس بانييه روناشيه، والوزير المنتدب المسؤول عن الصناعة رولان ليسكور، والوزيرة المنتدبة المسؤولة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف أوليفيا غريغوار، من أجل محاولة حل أزمة ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد.