المشدد 15 سنة لعامل قتل آخر في مشاجرة لخلافات الجيرة بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لعامل، لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة طنان دائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية.

وصدر الحكم في جنايات شبرا برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود.

إحالة المتهم لجنايات شبرا

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1345 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 953 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم «صبرى م ح»، 33 سنة، عامل، مقيم في منطقة طنان دائرة مركز شرطة قليوب، قتل المجنى عليه «مصطفى ش ش»، 34 سنة، عامل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، موضوع الاتهام التالى، وتوجه إلى مكان حيث أيقن تواجد المجنى عليه به.

قتل عامل بسبب الخلافات بقليوب

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم ما إن ظفر بالمجنى عليه حتى استل سلاحه الأبيض، وسدد إلى المجني عليه عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز سلاحا أبيض مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.