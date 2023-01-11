رئيس أوكرانيا يعقد اجتماعا لبحث الوضع الأمني على حدود بيلاروسيا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقد اجتماعًا تنسيقيًا؛ لمناقشة حماية حدود الدولة والوضع الأمني ​​الحالي على الحدود البيلاروسية.

وذكرت وكالة أنباء «يوكينفورم» الأوكرانية، أنه تم مناقشة الوضع العملياتي على الحدود مع بيلاروسيا والأنشطة المضادة للتخريب في الأراضي المعنية خلال الاجتماع الذي جاء كجزء من رحلة عمل لرئيس أوكرانيا إلى منطقة لفيف.

وقال زيلينسكي: «نتفهم أنه باستثناء البيانات القوية، لا نرى أي شيء قوي هناك، لكن علينا أن نكون مستعدين على الحدود وفي المناطق».

ضمان تشغيل محطة طاقة نووية

وأكد رئيس أوكرانيا، ضرورة ضمان الحماية والتشغيل الموثوق لمحطة ريفني للطاقة النووية، مضيفًا أن الحماية من المخاطر الخارجية تسهم في الأداء السلس لاقتصاد هذه المناطق.

وأضاف رئيس أوكرانيا، أن معنويات السكان مهمة وطريقة عمل الناس تعتمد عليها وطريقة دعمنا للجيش والمدافعين عننا تعتمد على عملهم.