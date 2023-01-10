  الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا بسبب موسكو

قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا، في ظل مواصلة الضغط على روسيا، لإنهاء حربها في أوكرانيا، وتوسيع نطاق التدابير لتشمل تلك الدول التي تدعم موسكو.

وأضافت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «سنواصل الضغط على الكرملين لطالما استغرق الأمر مع فرض نظام عقوبات قاسي، وسنوسع نطاق تلك العقوبات لتشمل أولئك الذين يدعمون حرب روسيا عسكريا كبيلاروسيا أو إيران».

وتابعت رئيس المفوضية الأوروبية: «سنقدم عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا ردا على دورها في هذه الحرب الروسية في أوكرانيا».