رئيس المجلس الأوروبي: سنواصل التعاون مع الناتو لتعزيز أمننا ودعم أوكرانيا

قال رئيس المجلس الأوروبي «شارل ميشيل»، إن التعاون مع حلف شمال الأطلسي، أسهم في تعزيز أمن أوروبا، ونعمل جاهدين على تعزيز قدرات دول البلطيق، فالتعاون القوي يسمح بأمن قوي.

وأضاف «ميشيل»، خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع إعلان التعاون بين الناتو وأوروبا، اليوم، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 22 دولة من أوروبا أعضاء في حلف الناتو، بالإضافة إلى فنلندا والسويد، مشيرًا إلى أنهم يتشاركون في مبدأ الحرية والديمقراطية من أجل ازدهار شعوبهم.

وأكد أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا كانت لها تداعياتها غير المسبوقة، لكنها أسهمت في تطوير العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي والناتو، وأصبحا أقوى من ذي قبل، وأوضح أن الرئيس الروسي كان يريد تقليل قوة حلف شمال الأطلسي لكن حدث ما لم يتوقعه.

وتابع رئيس المجلس الأوروبي: «اتخذنا القرار التاريخي بترشيح انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ونعمل على فرض سياسة الدفاع الأوروبية، مشيرًا إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية على أوكرانيا وفرت دول الاتحاد الأوروبي للعاصمة كييف، أكثر من 3 مليارات يورو ووقفت بجوار الشعب الأوكراني».