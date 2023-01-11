بنك QNB الأهلي يصدر شهادة ادخار جديدة لمدة عام ونصف بفائدة 22.5%

أعلن بنك QNB الأهلي عن إصداره شهادة ادخارية جديدة للأفراد لمدة سنة ونصف «18 شهرا» بعائد سنوي يصل إلى 20% يصرف شهريا و22.5 % يصرف عند الاستحقاق، ويكون الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

كما يكون العائد ثابت طوال مدة الشهادة ويختلف باختلاف دورية الصرف، ويحتسب العائد من تاريخ شراء الشهادة وتصدر للأفراد الطبيعيين، ولا يمكن استرداد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وبحد يصل إلى 95% من قيمتها.

ويمكن شراء الشهادة عن طريق فروع البنك المنتشرة في ربوع الجمهورية التي تتجاوز 232 فرعا، كما يمكن ربط الشهادة عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

شهادات وأوعية ادخارية متنوعة

ويراعي بنك QNB الأهلي، جميع التطورات التي تحدث في السوق المصرفية المصرية، ويحرص على مصلحة عملائه، ويتيح عددا متنوعا من الشهادات والأوعية الادخارية التي تعد ملاذا آمنا لهم ضد أية تقلبات.

ويسعى بنك QNB الأهلي، انطلاقا من دوره الرائد كأحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية إلى طرح منتجات مصرفية وخدمات مبتكرة تناسب جميع احتياجات العملاء، وتواكب التطورات العالمية التي تحدث في الأسواق المحلية والعالمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع العملاء.