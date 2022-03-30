بنك QNB الأهلي يفتتح 3 مراكز جديدة لدعم رواد الأعمال والشركات

افتتح بنك QNB الأهلي 3 مراكز أعمال جديدة، في إطار استراتيجيته الرائدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، وذلك في مدينة شبين الكوم بالمنوفية، ومدينة دمياط الجديدة ومحافظة بني سويف، ضمن مبادرة «رواد النيل» التي يرعاها البنك المركزي المصري.

نشر الوعي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وبهذا الافتتاح، يصل إجمالي مراكز تطوير الأعمال إلى 5 مراكز تقوم بنشر الوعي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خاصة في مناطق الدلتا، والصعيد باعتبارها المناطق الأكثر احتياجاً لهذه الخدمات، وتساعدهم في بدء مشاريعهم وتحويلها من فكرة إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.

وتقدم المراكز خدمات الدعم الفني والاستشارات والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى، والحصول على التراخيص وخدمات تيسير الحصول على التمويلات اللازمة، وما يتبعها من خدمات التسويق والتنسيق مع المستثمرين بما يساعد أصحاب الأعمال الناشئة على نمو أعمالهم والتوسع في أنشطتهم.

وتم الافتتاح بحضور محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري و QNBالأهلي.

تقديم كل أشكال الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، إن البنك يحرص على تقديم كل أشكال الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الخدمات المالية وغير المالية، مشيرًا إلى أن الخدمات غير المالية باتت جزءً أصيلًا من عمل البنوك، إذ تسهم بشكل كبير في دعم المشروعات ورواد الأعمال، وتعمل على ترجمة أفكارهم على أرض الواقع عبر حزمة من الخدمات المختلفة تتعلق برفع الوعي المالي والفني والمهني، وتقديم كافة النصائح والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المشروعات بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية.

أوائل البنوك التي شاركت بافتتاح تلك المراكز

وأكد محمد بدير، أن QNB الأهلي من أوائل البنوك التي شاركت في افتتاح تلك المراكز، وحقق فيها نجاحات ملحوظة مكّنته من حصد المركز الأول ضمن البنوك المشاركة في المبادرة من حيث عدد الخدمات المقدمة منذ إطلاقها في 2019، حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة أكثر من 26 ألف خدمة بنهاية ديسمبر 2021، منها أكثر من 13 ألف خدمة بوحدة خدمات كفر الشيخ، و13 ألف خدمة بمركز خدمات المنصورة.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تلك المراكز أكثر من 8 آلاف عميل، فضلًا عن مشاركة أخصائيين خدمات تطوير الأعمال بالبنك في نحو 35 ندوة، ولقاء استهدف نشر التوعية بخدمات برامج الشمول المالي، وريادة الأعمال.

خدمات أصحاب المشروعات ورواد الأعمال

وأشاد الرئيس التنفيذي للبنك بمبادرة «رواد النيل» بها إذ أنها حققت طفرة في عدد من الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات، ورواد الأعمال انعكست آثارها على السوق المصري في خلق المزيد من فرص العمل، وتنمية مهارات الأفراد، بالإضافة إلى المساهمة الحقيقية في دعم ملف الشمول المالي والتحول الرقمي.