كيف تشترك في خدمة تقسيط صيانة السيارات وقطع الغيار من بنك QNB الأهلي؟

أعلن بنك QNB الأهلي، عن أحدث عروضه لشهر يوليو من خلال طرح خدمة تقسيط صيانة السيارة أو قطع الغيار دون فوائد لمدة 3 أشهر عند الدفع ببطاقات QNB الأهلي Visa الائتمانية.

ووفقا للصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإنه يمكن الاشتراك في العرض من خلال إرسال كلمة «صيانة» على رقم 1160، أو اتصل بالرقم الساخن 19700 لطلب التقسيط.

شروط برنامج التقسيط من QNB الأهلي

وفي سياق متصل ترصد "الوطن"، شروط برنامج التقسيط من QNB الأهلي وهي على النحو التالي:

- مدة التقسيط تبدأ من 6 أشهر حتى 36 شهرًا.

- يجب ألا يقل مبلغ الشراء عن 500 جنيه مصري.

- يجب أن يكون مبلغ المشتريات المراد تقسيطها قد تم خصمها من البطاقة الائتمانية بشكل فعلي.

- لا يوجد حد أقصى لعدد عمليات الشراء التي يمكن تقسيطها في حدود الحد الائتماني للبطاقة.

- خدمة تقسيط المشتريات متاحة فقط للمشتريات التي تمت خلال شهر الشراء.

- يتم إجراء التقسيط في حالة أن حساب البطاقة الائتمانية ساري ولا يتم في حالة توقف حساب البطاقة لأي سبب من الأسباب.

- لا يتم احتساب نقاط مكافآت لعمليات التقسيط.

تفاصيل برنامج النقاط والمكافآت من QNB الأهلي

- إذا كنت من حاملي أي من بطاقات QNB الأهلي الائتمانية فأنت منضم تلقائيا لبرنامج النقاط والمكافآت دون أي مصاريف إدارية أو حتى طلب اشتراك، مع ﻛﻞ عملية شراء ببطاقة QNB الأهلي (داخل أو خارج مصر) يزيد رصيد نقاطك تلقائيا.

- لاستبدال نقاطك بمبالغ نقدية على بطاقتك (كاش باك) بطريقة سهلة وبسيطة فقط اتصل على 19700 أو عبر الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

خصائص برنامج النقاط والمكافآت من QNBالأهلي

- مدة صلاحية النقاط 24 شهرا من تاريخ اكتساب النقاط.

- الحد الأدنى لاستبدال النقاط هو 10.000 نقطة.

- كل 10,000 نقطة تساوي 50 جنيها.

كيفية متابعة رصيد نقاطك

- الاتصال بمركز خدمة العملاء.

- كشف الحساب الشهري للبطاقة الائتمانية.

- الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

- الخدمة المصرفية عبر المحمول.

- زيارة الفرع.