الفنان أحمد وفيق: دول عربية تشارك في مهرجان المنصورة المسرحي

قال الفنان أحمد وفيق، رئيس مهرجان المنصورة المسرحي، إن هناك 12 عرضا مسرحيا من مصر، وأخرى من دول عربية مختلفة، يشاركون في المهرجان هذا العام، مشيرا إلى أن الاختيارات وفق إمكانيات معينة، وتتعاظم وفق نجاحاته للإيفاء بالمطلوب من العروض.

وأضاف «وفيق»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مهرجان المسرح في المنصورة، فكرة حان وقتها، إذ جاء سبب زيادة حماسة في تحقيق ذلك، هو أنه ومنذ فترة كان يرغب في تقديم شيء ما للمنصورة من هذا الإطار، خاصة وأن المنصورة فيها رمزا قويا وهو المسرح القومي.

وتابع: «فكرنا نرجع المسارح تاني لأن مفيش مسارح هتظلم، وإحنا مش بنعمل مهرجان للمسرح لاستخراج النجوم، لكن إحنا بنعمل حركة ثقافية الشباب محتاجها، وفيه فراغ وفجوة عندنا لابد أن نملأها بالشكل الصحيح».