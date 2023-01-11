رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الفنان أحمد وفيق: دول عربية تشارك في مهرجان المنصورة المسرحي

كتب:

محمد متولي
08:50 م | الأربعاء 11 يناير 2023
الفنان أحمد وفيق

الفنان أحمد وفيق

قال الفنان أحمد وفيق، رئيس مهرجان المنصورة المسرحي، إن هناك 12 عرضا مسرحيا من مصر، وأخرى من دول عربية مختلفة، يشاركون في المهرجان هذا العام، مشيرا إلى أن الاختيارات وفق إمكانيات معينة، وتتعاظم وفق نجاحاته للإيفاء بالمطلوب من العروض.

وأضاف «وفيق»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مهرجان المسرح في المنصورة، فكرة حان وقتها، إذ جاء سبب زيادة حماسة في تحقيق ذلك، هو أنه ومنذ فترة كان يرغب في تقديم شيء ما للمنصورة من هذا الإطار، خاصة وأن المنصورة فيها رمزا قويا وهو المسرح القومي.

وتابع: «فكرنا نرجع المسارح تاني لأن مفيش مسارح هتظلم، وإحنا مش بنعمل مهرجان للمسرح لاستخراج النجوم، لكن إحنا بنعمل حركة ثقافية الشباب محتاجها، وفيه فراغ وفجوة عندنا لابد أن نملأها بالشكل الصحيح».

 

اقرأ المزيد:

لجنة مشاهدة مهرجان المنصورة المسرحي تبدأ اختيار الأعمال الفنية

بعد غياب 3 سنوات.. انطلاق مهرجان «هواتشون» الكوري لاصطياد أسماك «سان تشون أو»

محافظ جنوب سيناء: جاهزون لاستضافة مهرجان الهجن الثاني بشرم الشيخ

منظم حفلات موسم الرياض: أخطط لإقامة مهرجان في مصر.. ورونالدو أول الحاضرين
بقلم محمد متولي