لجنة مشاهدة مهرجان المنصورة المسرحي تبدأ اختيار الأعمال الفنية

بدأت لجنة مشاهدة مهرجان المنصورة المسرحي عملها، داخل مسرح محافظة الدقهلية، للاختيار من بين الأعمال المسرحية المعروضة للمشاركة في فعاليات المهرجان في الفترة من 8 إلى 15 فبراير المقبل، بالتزامن مع احتفالات محافظة الدقهليه بعيدها القومي.

لجنة المشاهدة في 5 أيام عمل

تضم لجنة المشاهدة 7 أعضاء من الفنانين والمسرحيين المصريين أصحاب التاريخ الكبير والبصمات الشهيرة في عالم المسرح، وتستمر اللجنة في مشاهدة الأعمال لمدة 5 أيام متواصلة داخل مسرح المحافظة.

لجنة المشاهدة لمهرجان المنصورة المسرحي تضم في عضويتها، المخرج المسرحي رجائي فتحي، المخرج السعيد منسي، الموسيقار الدكتور صادق ربيع، المخرج المسرحي تامر محمود، الفنان والكاتب سيد الأباصيري، المخرج والممثل فريد يوسف، ومهندس الديكور أحمد جمال.

أعضاء لجنة مشاهدة مهرجان المنصورة المسرحي

- رجائي فتحي مخرج وممثل مسرحي وتليفزيوني حصل علي العديد من الجوائز في مجال التمثيل المسرحي والإخراج وكان أبرز أدواره الملك لير، محمد علي، رمولوس.

- السعيد منسي مخرج مسرح وعضو نقابة المهن التمثيلية، حاصل على العديد من الجوائز، منها بمهرجان القومي للمسرح، أحسن إخراج 2016 ونفس الجائزة عام 2022، والعديد من جوائز الإخراج المسرحي على مستوى الجامعة، ومهرجان إبداع بوزارة الشباب والرياضة والثقافة الجماهيرية.

- تامر محمود ممثل ومخرج مسرحي، قام بتمثيل العديد من الأدوار البارزة بمسرح الجامعة والهيئة العامة لقصور الثقافة أبرزها الملك لير جيفارا، محمد علي، وقام بإخراج العديد من المسرحيات الناجحة التي حصلت على المركز الأول بمهرجان جامعة المنصورة مثل مسرحيات «حلم ليلة صيف، مغامرة رأس المملوك جابر»، كما قام بالتمثيل بالعديد من المسلسلات التليفزيونية أبرزها مسلسلات «الدالي».

- السيد الأباصيري كاتب وشاعر شارك بالعديد من العروض المسرحية البارزة، وكتابة الأشعار لعدد من المسرحيات، وحصل على الكثير من الجوائز، كما قام بالتمثيل بالعديد من المسرحيات والمسلسلات التليفزيونية، أبرزها دوره بمسلسل «الزوجة الثانية».

- أحمد جمال، بكالوريوس ديكور بمعهد فنون مسرحية، وأكاديمية الفنون، وحاصل على جائزة المهرجان القومي للديكور عن عرض «نور»، وجائزة المهرجان العالمي بأكاديمية الفنون عن عرض «راشيمون».

- الدكتور صادق ربيع بدران، دكتور بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، تخصص النظريات والتأليف، وقام بالتأليف الموسيقي للعديد من الأعمال المسرحية، كما حصل على الدكتوراة في موسيقى الأفلام الحائزة على جائزة الأوسكار.

- فريد يوسف مخرج معتمد بالثقافة الجماهيرية، وحاصل على العديد من الجوائز في مهرجانات الجامعة والثقافة الجماهيرية.