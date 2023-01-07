محافظ جنوب سيناء: جاهزون لاستضافة مهرجان الهجن الثاني بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مضمار الهجن بشرم الشيخ أصبح جاهزا لاستضافة سباق الهجن الثاني المصري الإماراتي والذي يشارك فيه عدد كبير من المتسابقين.

أوضح المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه قام بجولة تفقدية اليوم السبت، رفقة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، القائم بأعمال السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس المدينة، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات.

المهرجان المصري الإماراتي الثاني

أكد اللواء خالد فودة أنه تابع الاستعدادات النهائية لإقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث، بمضمار الهجن بمنطقة السفاري بشرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 500 متسابق.

أضاف أن المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه محافظة جنوب سيناء، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للهجن بالتعاون بين وزارات «الشباب والرياضة، السياحة، الثقافة، التضامن الاجتماعي» وبالشراكة مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

رياضة الهجن بجنوب سيناء تراث ثقافي

قال المحافظ إن رياضة الهجن بجنوب سيناء تراث ثقافي تتوارثه الأجيال لأنه يمثل ثقافة لأهل البادية، موضحا أن رياضة الهجن تشهد تطوراً واهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، لافتاً إلى أن مضمار الهجن الذي جرى إنشاؤه على أعلى مستوى بجنوب سيناء لاستضافة كافة سباقات الهجن المحلية والعربية.

أوضح محافظ جنوب سيناء أنه جاري الانتهاء من قرية التراث البدوي والمسجد، وجرى الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية، ومدرجات المشاهدين، وصالة كبار الزوار، والوحدة البطرية، والعزب «أماكن إيواء الهجن» وجاري الانتهاء من شبكة الطرق، والمسجد، وقرية التراث البدوي.