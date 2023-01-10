منظم حفلات موسم الرياض: أخطط لإقامة مهرجان في مصر.. ورونالدو أول الحاضرين

حفلات عديدة ومتنوعة سيشهدها موسم الرياض 2023، ومن أبرزها مباراة ستجمع اللاعبين كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان في صدام قوي بعد الأحداث الأخيرة التي تعرض لها اللاعبين، وسيتضمن المهرجان أيضًا حفلات غنائية للفنان كاظم الساهر، ومباريات كأس موسم الرياض المنتظرة.

سلطان المحمدي، منظم مهرجان الألعاب بموسم الرياض، يشارك في المهرجان للمرة الرابعة على التوالي، تحدث لـ«الوطن»، أن مهرجان هذا العام وجهة سياحية عالمية، ومتوقع أن يكون الأفضل من بين المواسم الماضية، وعن طبيعة مهرجان الألعاب، أكد أنه يعتمد على المؤثرات السمعية والبصرية بأحدث وأبرز التقنيات والتكنولوجيا الحديثة: «تقنيات ومؤثرات مُبهرة، تستخدم لزيادة الإقبال، أنظار العالم تتجه نحو السعودية خلال هذه الفترة، وأحاول الاهتمام بالجانب التنظيمي بشكل أقوى لجذب الاهتمام»، مُضيفًا أن انضمام رونالدو إلى السعودية يساهم في زيادة الحفلات والمهرجانات بشكل كبير في العاصمة «الرياض».

مهرجانات في مصر.. ودعوة رونالدو

ويسعى «المحمدي» إلى تنظيم مهرجانات الألعاب التي يُشرف عليها بموسم الرياض 2023 بعدد من الدول العربية أبرزها مصر، وسيحاول خلالها دعوة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحدى هذه الحفلات وذلك لتنشيط السياحة المصرية، فضلًا عن حفلات غنائية ومهرجانات ألعاب منظمة على أعلى المستويات: «سأبدأ بالتخطيط لمهرجان في مصر خلال الفترة المقبلة».

موسم الرياض 2023

وكانت السعودية نظمت مهرجان الرياض للألعاب ضمن فعاليات موسم الرياض، وعبر سلطان المحمدي عن إعجابه بالمهرجان وفعالياته، كما شهد المهرجان إقبالًا كبيرًا من فئات عمرية مختلفة، إذ يعتبر أحد أكبر مهرجانات الألعاب في العالم، ويشارك بـ40 علامة تجارية وأكثر من 30 منطقة ترفيهية.