مجلس النواب يناقش قانون ترسيخ قيم الانضباط بهيئة الشرطة

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

يهدف مشروع القانون، إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط، بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرا، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

كما يناقش المجلس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية، الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994، والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج. م. ع).

وينظر المجلس طلبات الإحاطة والأسئلة، وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير الموارد المائية والري.