سفير مصر في زامبيا: حريصون على تعزيز التعاون مع لوساكا في مجال الصحة

التقى معتز أنور، سفير جمهورية مصر العربية في زامبيا، اليوم، سيلفيا ماسيبو، وزيرة الصحة الزامبية، بمقر الوزارة في لوساكا، وذلك في إطار الإعداد لتنظيم زيارة لوفد من الوزارة إلى القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

تعميق العلاقات بين زامبيا ومصر

وأكد السفير معتز أنور، حرص مصر على تعميق أطر التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة ذات الصلة بقطاع الصحة.

وأعرب عن تطلع الجانب المصري لتوسيع أوجه التعاون بين البلدين في مجال الصحة، في ظل ما يمكن أن تقدمه وزارة الصحة المصرية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من برامج تدريبية وتنموية متعددة.

من جانبها، رحبت وزيرة الصحة الزامبية بالزيارة، معربة عن حرص بلادها على تعميق أطر التعاون بين البلدين في مجال الصحة؛ لتشمل برامج التدريب والصناعات الدوائية وتبادل الزيارات والخبرات بين الأطقم الطبية.