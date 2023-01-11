أسعار اللحوم البلدية بمنفذ «في حب مصر» بالشرقية.. 140 جنيها للكيلو

افتتحت محافظة الشرقية عددا من المنافذ لبيع اللحوم البلدية والمجمدة بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة «في حب مصر»، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أسعار كيلو اللحوم البلدية الطازجة

وأوضح عماد سعودي، جزار بلدي في منفذ البيع بجوار ديوان عام المحافظة، أسعار اللحوم وأصنافها المتاحة كالتالي:

- سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة العجالي 140 جنيها «قطع».

- سعر كيلو اللحوم القطع المفروم «يوم بيوم» البلدية الطازجة العجالي 140 جنيها، مضافا إليه سعر الفرم.

- سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة المفرومة «جاهزة» 130 جنيها.

وأضاف «سعودي»، أن المبادرة في محافظة الشرقية تدعم المواطن بتقديم لحوم بلدية طازجة بأسعار مخفضة، مقارنة بتلك المعروضة في المحال.

اللحم الطازج العجالي الأكثر طلبا

وأضاف، أن اللحوم الطازجة البلدية العجالي هي الأكثر طلبا والأكثر مبيعا بين الزبائن المترددين على منفذ مبادرة «في حب مصر» في محافظة الشرقية، لافتا إلى ضعف الإقبال على اللحم الضأن وأنواع اللحوم الأخرى مقارنة باللحوم العجالي.