«صناعة النواب» تشارك بوضع حجر أساس مصنع للذهب في أسوان باستثمارات 25 مليون دولار

اختتمت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة مساء اليوم، زيارتها إلى أسوان بعد جولة بدأتها الاثنين الماضي بلقاء اللواء أشرف طلبه محافظ أسوان، ثم تلتها بتفقد مصنع كيما، واختتمها بزيارة المنطقة الصناعية.

وتلقت اللجنة دعوة من محافظ أسوان للمشاركة في وضع حجر الأساس لمشروعات متوسطة أحدهم لإنتاج الأغذية بتكلفة اقتصادية حوالي 150 مليون جنيه، ويضم 500 عامل، ومصنع آخر لإنتاج سبائك الذهب والمشغولات بتكلفة 25 مليون دولار، ويضم 600 عامل، ومدرسة لتعليم فن الذهب .

حجر الأساس لإنشاء مجمع ماستر جولد ايجيبت الصناعي

وجرى وضع حجر الأساس لإنشاء مجمع «ماستر جولد إيجبت الصناعي»، على مساحة 15 ألف متر مربع، ويضم المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في صعيد مصر، ثلاثة مصانع لإنتاج المشغولات الذهبية، ومصفاة لتنقية وتصنيع السبائك، ومدرسة تكنولوجيا تطبيقية، لتعليم صناعة المشغولات الذهبية، لخدمة أبناء محافظة أسوان.

ويعد مصنع التاج من المشروعات كثيفة العمالة وتحتاج إلى الأيدي العاملة الكثيفة وعدد العماله سيكون 500 عامل علي مساحتها 8000 آلاف متر مركزات طماطم، وبلغ حجم استثمارات مصنع الأغذية التي تجاوزت 150 مليون جنيه بطاقة إنتاج 5000 آلاف طن من مركزات الطماطم، وهي مخصصة للتصدير والسوق المحلية واستهلاك اليومي للمصنع 300 طن طماطم.

النهوض بقطاع الصناعة الوطنية

في ختام الزيارة، عقب النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قائلا إن النهوض بقطاع الصناعة الوطنية يمثل نهجاً استراتيجياً للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، لما يمثله القطاع الصناعي من أهمية ودعم للاقتصاد القومي.

وتابع «قريطم»، إنه تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن تحقيق الفلسفة الخاصة بالنهوض بالقطاع الصناعي تستلزم تقديم تيسيرات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تفاؤل كبير في الشارع الأسواني بالنهوض بالمنطقة الصناعية

وأكد النائب مجدي حسيبو، أمين عام حزب مستقبل وطن بأسوان، أن القادم أفضل وهناك تفاؤل كبير في الشارع الأسواني بالنهوض بالمنطقة الصناعية بأسوان، في ظل إصرار من الدولة على وضع أسوان على خريطة الاستثمار.

وأضاف «حسيبو»، أن المشروعات التي جرى افتتاحها اليوم ستفتح آفاق جديدة للاستثمار في أسوان، وأن محافظة أسوان ستعد مذكرة بالتعاون مع نواب أسوان للكشف عن بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وعرضها على الجهات المعنية، بهدف الترويج للاستثمار في بوابة الجنوب.

التوسع في دعم القطاع الصناعي وفتح أسواق جديدة

وقالت نيفين حمدي، عضو مجلس النواب عن أسوان، إن المشروعات تأتي تنفيذا للتوجهيات الرئاسية بضرورة التوسع في دعم القطاع الصناعي، وفتح أسواق جديدة، وتعمل على توفير فرص عمل للشباب الأسواني وخلق أسواق جديدة.

شارك في الزيارة، النواب، محمد السلاب، سامب نصر الله، وجمال عبيد، جمال فؤاد، وعلاء قريطم، ومحمد حمدي موسى، ومحمد العمدة، ومحمود الشامى، ومصطفى بكري، ومن أمانة اللجنة الدكتور محمد عبد الله، وشهاب الدين صلاح.