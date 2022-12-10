وزير التموين: إلغاء جميع الرسوم على المشغولات الذهبية المصدرة للخارج

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع كل الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة، في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية لمعرض «نبيو للذهب والمجوهرات»، المقام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.

رفع الرسوم لزيادة صادرت مصر من الذهب

وأشار وزير التموين، الى أن الخطوة تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب، لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية، التي تعطي قيمة مضافة للمنتج، كما أنها تساعد على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، الذي حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة.

معرض نبيو

وأضاف «المصيلحي»، أن معرض نبيو خلال هذا العام، شهد مشاركة شركات محلية ودولية من الإمارات والهند، بالإضافة إلى إيطاليا، التي لا يقتصر التعاون معها على الصناعات الحرفية فقط، بل يشمل كل المجالات.

وتابع أنه خلال فعاليات المعرض، سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب.