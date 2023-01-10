النائب علاء قريطم: «كيما أسوان» إحدى قلاع الصناعة الوطنية وتطويره ضرورة 

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصنع كيما أسوان من قلاع الصناعة المصرية، وخطة التطوير والتحديث للمصنع جاءت لمواكبة التطور العالمي في صناعة الأسمدة، لاسيما في ظل ارتفاع الطلب الكبير على السماد، وارتفاع سعره عالميا.

وأضاف خلال زيارة لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى مصنع كيما أسوان، أن التطوير يساهم في زيادة صادرات مصر وزيادة حجم الصادرات من الأسمدة، وهذا بدوره يعود على الصناعة الوطنية والخزانة العامة للدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء محافظة أسوان.

وأشار إلى أن تطوير وتحديث المصانع، يوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظات بشكل عام ويدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، ويعزز من تنافسية المنتج الوطني.

وأكد أن مصنع كيما 2 يقام على مساحة 150 ألف م2 بما يوازى 40 فدانا لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا، وأنه بمثابة صرح صناعي عملاق بكل المقاييس وملحمة وطنية جرى تسطيرها بأيدٍ وسواعد مصرية من خلال مشاركتهم في إقامة أكبر مجمع للأسمدة (الأمونيا – يوريا) بتكلفة استثمارية بلغت حوالي 12 مليار جنيه، ليساهم في توفير 500 ألف طن أمونيا سنويًا للأسواق المحلية والعالمية والأفريقية.