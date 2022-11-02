الخبير الاقتصادي خالد الشافعي: جهود الدولة مستمرة لدعم الصناعة الوطنية وحل مشكلاتها

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إنّ الجهود المبذولة من الحكومة بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لا تنتهي في سبيل إيجاد حلول لكل المشكلات التي تقابلها الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنّ الجهود المبذولة تدعم توطين صناعات جديدة، إضافة إلى كونها تبذل لتطوير الصناعات نظرًا للتحديات التي يقابلها الاقتصاد العالمي الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع تباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع معدل التضخم العالمي ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة.

المؤتمر الاقتصادي خارطة طريق لدعم القطاع الصناعي

وأضاف الشافعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ مصر تسعى لإيجاد حلول عملية على أرض الواقع لكل التحديات العالمية، مشيدًا بـ المؤتمر الاقتصادي الذي أنتج خارطة طريق نحو دعم القطاع الصناعي بكل أشكاله وقطاعاته، لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وتلبية احتياجات المواطنين.

دعم الرئيس السيسي تمثل في تفعيل مبادرة ابدأ وتعميم الرخصة الذهبية

وأشاد الخبير الاقتصادي، بانطلاق المعرض الأول للصناعة المصرية السبت الماضي بحضور الرئيس السيسي، مؤكدًا أنّ حديث الرئيس السيسي كان من القلب لكل مجتمع الأعمال، وداعمًا لكل القطاعات الصناعية، وتمثل في إطلاق مبادرة «ابدأ» على أرض الواقع، وتعميم الرخصة الذهبية لكل المشروعات التي ستتقدم خلال 3 اشهر.