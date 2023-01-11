خبير شؤون أوروبية لـ قناة الحياة: كورونا وأزمة أوكرانيا تسببا في تضرر 169 دولة

قال الدكتور خالد مصطفى، خبير الشؤون الأوروبية، إن وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، تسببتا في الإضرار المباشر باقتصاديات 169 دولة على مستوى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»: «والمشكلة مبقتش فقط في الـ27 دولة اللي هما دول الاتحاد الأوروبي، لكن الأزمة الروسية الأوكرانية أضرت بالفعل بـ169 اقتصاد على مستوى العالم».

وتابع: «دائما ما أقول أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحاول جاهدا معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، فبريطانيا في شهر أكتوبر الماضي وعندما تهاوى الجنيه الإسترليني وشارف على الانهيار أخرجت من مخزونها الإستراتيجي لإنقاذه في 3 أسابيع فقط 100 مليار جنيه جنيه إسترليني دعما للاقتصاد».

واستطرد: «الـ100 مليار خرجت فقط لإنقاذ الجنيه من الانهيار، وليست للتوزيع على المؤسسات الريطانية، المؤسسات البريطانية تنهار انهيارا جزئيا، بدليل أن هناك إضرابات يومية من شهر أكتوبر حتى هذه اللحظة، وأول أمس كان هناك اجتماع بين وزير الصحة وعدد من النقابات، لأن الإضرابات تشمل أكثر من 12 قطاعا».