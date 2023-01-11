قناة الحياة تستعرض أبرز مشروعات التنمية العمرانية في أسوان الجديدة

استعرضت قناة «الحياة»، مشروعات التنمية العمرانية في مدينة أسوان الجديدة، إذ تضمن تقرير عرضته القناة، أن مدينة أسوان الجديدة جرى إنشاؤها عام 1999، وتقع على الضفة الغربية لنهر النيل على مساحة 22390 فدانا.

وتتميز مدينة أسوان الجديدة، بأنها ثاني مدينة تقع على نهر النيل ومن مدن الجيل الرابع الذكية وتبعد عن مدينة أسوان 12 كيلو مترا، وجار استمرار أعمال شبكات المرافق الرئيسية والفرعية لمنطقة المارنيا بالشريط النهري بمساحة 360 فدانا بأسوان الجديدة.

وذكر التقرير أن أعمال شبكات المرافق الرئيسية والفرعية بمنطقة المارينا في أسوان الجديدة بنسبة تنفيذ 65%، فضلًا عن أن مشروع إنشاء شبكة المرافق الرئيسية والفرعية بالمارينا في أسوان الجديدة وفر 2000 فرصة عمل.

وتنفرد مدينة أسوان الجديدة بممشى سياحي شمالي وجنوبي وحدائق شاطئية ومرسى نيلي ومحال ومطاعم وبازارات شاطئية