قناة الحياة تعرض تقريرا عن تدشين مبادرة إحياء المسرح المدرسي (فيديو)

عرضت قناة الحياة، تقريرا عن تدشين وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية.

وقال التقرير: «مبادرة إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية، تم تدشينها من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزاة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

اكتشاف الموهوبين ورعايتهم

وأضاف: «المبادرة تأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وفي إطار حرص المتحدة للخدمات الإعلامية على اكتشاف المواهب المختلفة بين طلاب المدارس في مجال الفنون والمسرح، كما تستهدف المبادرة إعادة إحياء المسرح المدرسي في اكتشاف المواهب الجيدة من أبنائها الطلاب، وتقدم الفرصة لصغار المؤلفين والكتاب والفنانين في المدارس ليصبحوا رواد الفن في المستقبل».

واستطرد: «كما تعمل على اكتشاف المواهب المختلفة بين طلاب المدارس في مجال الفنون والمسرح بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس بصفة عامة، ومدارس ذوي الهمم بصفة خاصة لخلق جيل مثقف علميا وفنيا وأدبيا، وتم تخصيص يوم كامل من كل أسبوع لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، وذلك على مستوى كل مدرسة وكل إدارة وكل مديرية تعليمية».