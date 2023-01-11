قناة الحياة تعرض تقريرا عن مواصلة العمل في مشروع محطة صرف العوامر بسوهاج

عرضت قناة الحياة تقريرا عن مواصلة العمل في مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية العوامر قبلي بمحافظة سوهاج، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال التقرير إن العمل مستمر في مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية العوامر قبلي ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز جرجا، إذ تحتوي على 2 طلمبة بطاقة تصميمية 33 لترا في الثانية.

وأضاف: «تقع المحطة على مساحة 420 مترا مربعا، وتشمل بيارة بقطر 3 أمتار داخلي، كما أن المحطة مرتبطة بخط طرد طول 710 أمتار بقطر 225 مللي».

وتابع: «يخدم المشروع 5 آلاف نسمة تستفيد من مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية العوامر قبلي والنجوع والتوابع، كما أن مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية العوامر قبلي وفر 400 فرصة عمل لأهالي قرى مركز جرجا».

واستطرد: «ما زال العمل مستمرا في مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية العوامر قبلي، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز جرجا».