«شابيلا»: حركة الشباب الصومالية استخدمت الدين كغطاء سياسي للإرهاب

عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» الفيلم الوثائقي «شابيلا»، الذي يستعرض قصة معاناة الشعب الصومالي من نوبات الجفاف الشديدة والتيارات الإرهابية التي تعمل تحت ستار الإسلام، وهو من إشراف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

تعزيز ثوابت الدين الإسلامي بالصومال

وكشف الدكتور حسن شيخ علي نور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مقديشو، عن أعمال التخريب التي تقوم بها حركة الشباب الإرهابية، إذ أكد أن حركة الشباب الإرهابية استخدمت الدين كغطاء سياسي في بداية الأمر بقول إنهم يريدون تعزيز ثوابت الدين الإسلامي بالصومال.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مقديشو، أنه لهذا الأمر لاقت تلك الجماعة ترحيبا كبيرا من الشعب في بداية الأمر، ولكن تم كشف مخططاتهم سريعا، وهم على تواصل مع القوات الخارجية لتنفيذ أعمال التخريب التي يقوموا بها بين الحين والآخر.

وفي سياق متصل، أشارت سميرة قايد، مديرة مركز هيرال للدراسات بالصومال، إلى أن الشعب الصومالي يضطر إلى النزوح للعاصمة هربا من الجفاف الشديد الذي دمر النشاط الزراعي بالصومال.