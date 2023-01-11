الوثائقي «شابيلا»: شباب المجاهدين يفرضون الإتاوات على الصوماليين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، الفيلم الوثائقي «شابيلا»، راصدا بعض قصص المعاناة من داخل معسكر «القبور»، خاصة رحلة النازحين الصوماليين الفارين من جحيم الجفاف والإرهاب إلى معسكرات القبور في مقديشو، من إشراف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

وقال عبدالرحمن عبدالشكور، المبعوث الخاص لقضايا الجفاف بالصومال، إن حركة شباب المجاهدين، الذين يطلقون على أنفسهم حركات جهادية، ويدعون للإسلام، التي تأسست عام 2004، كانت الذراع العسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية.

وأضاف المبعوث الخاص لقضايا الجفاف بالصومال، أنهم كانوا في الماضي يسكنون في ميادين العاصمة، والآن يسكنون في قرى الجفاف والمعسكرات، ويزيدون من معاناة ساكنيها، من خلال فرض الإتاوات والسرقات، مؤكدًا هذه الحركات تمثل مشكلة كبيرة وتحدي كبير.