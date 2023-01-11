الفيلم الوثائقي «شابيلا»: 70% من الصوماليين يعتمدون على الأمطار

عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية»، الفيلم الوثائقي «شابيلا»، الذي يرصد رحلة النازحين الصوماليين الفارين من جحيم الجفاف والإرهاب إلى معسكرات القبور في مقديشو، من إشراف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

وقال أحمد معلم فقي، وزير الشؤون الخارجية الفيدرالية والمصالحة بالصومال، إن الأمطار لم تنزل منذ سنتين كاملتين وأن 70% من الشعب الصومالي يعتمدون على الأمطار، موضحًا أن 7 ملايين تضرروا وتأثروا بسبب الجفاف.

الجفاف في الصومال

من ناحية أخرى، قال الإعلامى محمد سعيد محفوظ مخرج وكاتب سيناريو فيلم شابيلا، إن الفيلم الوثائقي يكشف ماذا فعل الجفاف في الصومال، الناتج عن غياب الأمطار لمدة 5 مواسم متتالية وعدد كبير من السكان بدأوا ينزحون تجاه العاصمة ويقيمون مخيمات على حدود العاصمة ويعيشون مأساة إنسانية وصورناها ونبحث ارتباطها بملف الإرهاب الذي بدأ يستغل من قبل الجماعات المتطرفة.