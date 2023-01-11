«شابيلا»: حركة الشباب الصومالية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفقراء

عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية»، الفيلم الوثائقي «شابيلا»، الذي يرصد من الصومال رحلة النازحين الصوماليين الفارين من جحيم الجفاف والإرهاب إلى معسكرات القبور فى مقديشو، من إشراف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

وقال الدكتور عبدالرحمن عبدالشكور، المبعوث الخاص للشؤون الإنسانية والجفاف بالصومال، إن الشعب الصومالي يتجه إلى العاصمة الصومالية بسبب تزايد نسبة الجفاف بالمناطق الزراعية المتطرفة مع ارتكاب حركة الشباب الإرهابية المزيد من أعمال العنف والقتل والتخريب دون وجه حق.

وأكد «عبدالشكور»، أن حركة الشباب الإرهابية تقوم بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفقراء والنازحين من الشعب الصومالي، بالرغم من أن هذه الحركة تعمل وفق اسم الإسلام.

وتابع المبعوث الخاص للشؤون الإنسانية والجفاف بالصومال: «حركة الشباب تمنع الأبناء من التعليم، يفرضون الزواج القهري، يقتلون الناس دون وجه حق، هذه الحركة لا تمثل الإسلام ولكنها تمثل الإرهاب»