خبير شؤون أوروبية لـ قناة الحياة: انقطاع الكهرباء في فرنسا 3 ساعات يوميا

قال الدكتور خالد مصطفى، خبير الشؤون الأوروبية، إن هناك 300 ألف ممرض في إضرابات متتالية بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية ببريطانيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»: «حسب تقارير من 300 لـ500 مواطن بريطاني يموتون أسبوعيا في الأماكن المخصصة للطوارئ في المستشفيات بسبب تكدسهم وتأخرهم بسبب الإضرابات».

توقف 5 محطات نووية عن العمل

وتابع: «فرنسا من شهر كامل وحكومتها تؤكد أن هناك قطعا جزئيا للكهرباء بصفة يومية لمدة 3 ساعات، فكل حي ستقطع فيه الكهرباء لمدة 3 ساعات، وذلك بسبب إمدادات الغاز الروسية، فهناك 5 محطات نووية توقفت عن العمل».

واستطرد خبير الشؤون الأوروبية، أن هناك حالة كبيرة من الركود على مستوى العالم وانقطاع كبير بسلاسل الإمداد، وكذلك انتشرت بنوك الطعام في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا؛ فالعالم كله ينهار اقتصاديا، ومرحلة الركود لا تستطيع الحكومات الأوروبية تحديد وقت محدد لانتهائها.