خبير شؤون أوروبية لقناة الحياة: لا يمكن التنبؤ بموعد انتهاء أزمة الركود العالمية

قال الدكتور خالد مصطفى، خبير الشؤون الأوروبية، إنه لا يمكن لأي أحد التنبؤ بموعد انتهاء أزمة الركود الحالية في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»: «محدش عنده إجابة عن موعد انتهاء أزمة الركود، فالمخزون الاستراتيجي لأماكن التخزين الاستراتيجية للغاز في أوروبا قاربت على الانتهاء، ولم يتخيل أحد أن اقتصاد العالم سيحدث له ما حدث، فكل مخزون الغاز بكل الدول الأوروبية لا يكفي سوى 3 أشهر فقط، وبعد هذه المدة ستحدث بهذه الدول كارثة».

وتابع: «ألمانيا عادت إلى أكبر منجم فحم على مستوى العالم، لأن ذلك هو الحل الوحيد، وبريطانيا التي كانت تتحدث عن التغير المناخي بدأت في تقطيع الأشجار لحرقها، ولديها خطة للتنقيب عن الغاز الصخري وهو أمر مضر بشدة بالبيئة والتغير المناخي».

واستطرد: «الخوف لدى المواطنين في أوروبا وصل إلى درجات كبيرة للغاية، لا يمكن إغفالها بل يجب أن ننظر لها بشيء كبير من الفهم، فالعالم كله يعاني».