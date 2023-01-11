الفائزة بفئة التمثيل في مسابقة الدوم: «الناس بدأت تتابعني وتبعت لي رسايل كتير»

قالت مارينا أسامة، الفائزة في فئة التمثيل بمسابقة اكتشاف المواهب «الدوم»، إنها بفضل انضمامها لمسابقة اكتشاف المواهب، نجحت في أن تصل إلى جمهور عريض من مشاهدي البرنامج الأقوى على مستوى الشرق الأوسط، «الناس بدأت تتابعني وتبعت لي رسايل كتير».

وأضافت «أسامة»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنها ظهرت في أعمال درامية عدة منها «وبينا معاد، إيجار قديم».

أسامة: كنت طالعة في دور واحدة مستفزة

وتابعت: «كنت طالعة في دور واحدة مستفزة، واتبهدلت واتمرمطت، وكنت كل ما حد بيشتمني أقوله الدور اللي مطلوب مني كده، ودلوقتي بصور في مسلسل الأصلي، ومكنتش متوقعه كل ده، الشركة المتحدة وعدت فأوفت الحمد لله».