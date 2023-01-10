آلاء أيوب تحكي لقناة الحياة ذكرياتها في برنامج «الدوم»: كنت خايفة

حكت آلاء أيوب، إحدى المشاركات ببرنامج «الدوم» فئة الغناء، ذكرياته مع الموسم الأول لبرنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، قائلة إنّها تغني بدار الأوبرا، وأثناء البروفات وجدت «بانر» برنامج الدوم، واتفقت مع أصدقائها للتقديم، متابعة: «كنت خايفة جدا وقلقانة، والحمد لله ربنا أكرمني».

وأضافت «أيوب»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنها وصلت للمراحل النهائية بالبرنامج، «أنا من إسكندرية وقعدت 3 شهور برة إسكندرية علشان البرنامج، وكل همي اتجاوز كل مرحلة».

وتابعت: «كلنا كنا بنتعامل في الاستديو زي بعض ومفيش حد بيفضلوه عن التاني، وكنت خايفة من الحكام أوي، ولا كان في ضهري حد ولا كان فيه حد ساندني، وأكتر حلقة بحبها كانت لجنة التحكيم فيها الفنانة أنغام وهند صبري، وكنت ساعتها غنيت أغنية مستنياك للفنانة عزيزة جلال».

واحتفى برنامج «الحياة اليوم»، بنجوم الموسم الأول من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل ساعات من انطلاق الموسم الثاني.