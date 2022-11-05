إدارة برنامج «الدوم» تقرر مد اختبارات الموهوبين يوما إضافيا

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج «الدوم» برنامج اكتشاف المواهب عن مد الاختبارات في القاهرة للموسم الثاني من البرنامج، لمدة يوم إضافة لتصبح لمدة 3 أيام، بدلا من يومين فقط، وذلك لتوافد عدد كبير من الموهوبين.

وكتبت صفحة البرنامج الرسمية على «فيسبوك»: «نظرا لتوافد عدد كبير من المواهب في القاهرة، قررت إدارة برنامج الدوم، إضافة يوم زائد للاختبارات في القاهرة، لتصبح ثلاثة أيام بدل يومين.. لذلك نرجو من كل المواهب المتقدمة للبرنامج عدم التزاحم اليوم، نظرا لوجود فرصة أخرى في اليومين المقبلين شكرا لتفهمكم».

يذكر أن البرنامج حقق نسبة مشاهدة ونجاح كبير للغاية في نسخته الأولى، وشهد عددا كبيرا من أعضاء لجان التحكيم صاحبة الأسماء الكبيرة في المجالات الفنية المختلفة، من بينها نجوى إبراهيم، لميس الحديدي، حسين فهمي، أصالة، كريم عبد العزيز، نادر العباسي، حميد الشاعري وغيرهم من الفنانين.