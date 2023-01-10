«الحياة اليوم» يحتفي بنجوم برنامج «الدوم» قبل انطلاق الموسم الجديد

يحتفي برنامج «الحياة اليوم»، بنجوم الموسم الأول من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل ساعات من انطلاق الموسم الثاني.

ويستضيف البرنامج سعد سمير أحد الفائزين بالمركز الاول في التمثيل بمسابقة الدوم، وآلاء أيوب مطربة من متسابقات الدوم.

يذكر أن برنامج «الحياة اليوم» يذاع في السابعة مساء على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي.