الإعلامي محمد شردي: صندوق النقد الدولي يتوقع تصاعد مؤشر الاقتصاد المصري مستقبلا

قال الإعلامي محمد شردي، إن مجلس الوزراء نشر إنفوجرافا عن تقرير صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع فيه تصاعد مستقبلي لمؤشرات الاقتصاد المصري رغم الأزمة العالمية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»: «ليس بالضرورة أن يكون هذا التصاعد لمؤشر الاقتصاد المصري مباشرا، لكنه يؤكد أن هناك نموا وتصاعدا يحدث في مصر خلال الفقرة المقبلة، وهناك جدول لصرف قيمة التمويل المقدم لمصر خلال يونيو وديسمبر من كل عام حتى نهاية 2026 وأنه يدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر للحد من التضخم».

تمويل إضافي لصالح مصر

وتابع: «هناك تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين طبقا لبرنامج الصندوق، وأن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي يتوقع ارتفاعه إلى أكثر من 80 مليار دولار بحلول 2027».