كواليس ضبط «مصباح الغريب» في بورسعيد.. أخطر مجرم بالمحافظة

تاريخ طويل من الإجرام كان بطله «مصباح الغريب» أخطر مجرم في محافظة بورسعيد، الذي ذاع صيته منذ ثمانينيات القرن الماضي، حتى أصبح الآن رجلا عجوزا، ولكن كبر سنه لم يمنعه من الخروج من منزله أمس الثلاثاء حاملا سلاحه الآلي متجها إلى منزل أحد الأشخاص لديه خلافا معه في منطقة بنك الإسكان.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل المواجهة الأخيرة لـ «مصباح الغريب» مع أجهزة الأمن في بورسعيد، بعدما أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة الأخيرة التي أدت إلى إصابة 2 من المواطنين.

خروج مصباح الغريب من منزله في بورسعيد

خرج «مصباح الغريب» الذي سبق اتهامه في 104 قضية سابقة، من منزله ظهر أمس الثلاثاء مرتديا عباءة بنية اللون، وحاملا سلاحه الآلي، متجها إلى منزل أحد الجيران لديه خلافات سابقة معه، ليقف أمام المنزل مستخدما سلاحه بشكل عشوائي لبث الخوف في نفس جراه.

إصابة 2 من المواطنين بطلقات نارية عشوائية

الطلقات النارية العشوائية التي أطلقها «مصباح الغريب» أصابت 2 من المارة في الشارع، حيث إنه لم يكن متمكنا بسلاحه جيدا نظرا إلى إصابة قديمة أدت إلى بتر أحد كفيه، ليتم نقل الشخصين إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.

الأمن يلقي القبض على المجرم «مصباح الغريب»

وعلى الفور تحركت أجهزة الأمن التابعة لمديرية أمن بورسعيد إلى مكان الواقعة، وفور رؤية «مصباح الغريب» لاقترابهم بادر بإطلاق النيران تجاههم، للتتعامل معه أجهزة الأمن وتسيطر عليه، حيث كان بحوزته سلاحه الآلي مع 4 خزائن و70 طلقة.

حبس «مصباح» 4 أيام على ذمة التحقيقات

أحيل «مصباح الغريب» المجرم شديد الخطورة إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، مع التحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة في المنطقة وتفريغها، كما وجهت إلى المتهم عدة اتهامات وهي ترويع المواطنين وإصابة 2 من المارة، وحيازة سلاح دون ترخيص، كما استمعت النيابة إلى أقوال الشهود على الواقعة من المارة أو الجيران.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي رامي ربيع مهنا لـ«الوطن» إن المتهم يواجه العديد من الاتهامات أبرزها ترويع المواطنين وعقوبتها وفقا للمادة 375 مكرر من قانون العقوبات كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه».

أما عن عقوبة حيازة سلاح دون ترخيص يقول المحامي إنه ينتظر عقوبة أخرى وفقا لما حدده القانون: كالتالي «تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات».