حكاية جريمة مقتل مسن بالشرقية.. زيارة مفاجئة وطعنة قاتلة

أثناء جلوس المسن الذي تجاوز عمره الـ70 عامًا داخل شقته بمنطقة بلبيس بالشرقية، سمع أحدهم يطرق الباب، وحينما توجه لفتح الباب، اكتشف أن أحد أقاربه، يخبره بأنه جاء لزيارته.

فرح المسن بالزيارة، ودعاه للجلوس في صالة الشقة، وقام لتجهيز الشاي، حينما عاد وأثناء جلوسهما معًا، تفاجأ المسن بالشاب يسدد له ضربات من سلاح أبيض كان يحمله، ليسقط أرضًا وتتساقط الدماء من جسده، ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

بعدها أخذ المتهم يبحث داخل الشقة عن مبلغ مالي يعلم بوجوده مع المسن، حتى وجده وأخذه وهرب من الشقة، ليكتشف الأهالي بعد ذلك الجريمة، ويقوموا بإبلاغ رجال الشرطة.

تم تشكيل فريق بحث وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الواقعة، حتى تم التوصل إلى هوية مرتكب الجريمة، وتم القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما ناظرت جهات التحقيق جثمان المجني عليه، وأمرت بنقله إلى المشرحة، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم عقب القبض عليه، اعترف بتفاصيل جريمته، وقال لرجال الشرطة، إنه كان يمر بضائقة مالية، ولعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبلغ مالي، خطط لارتكاب الواقعة وسرقة المبلغ المالي.

وأضاف المتهم، أنه توجه لشقة المجني عليه بزعم زيارته، وأثناء جلوسهما سويا، غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض، ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، واستولى على المبلغ المالي المشار إليه، ولاذ بالفرار تاركا الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بمحل البلاغ، كما أرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه.