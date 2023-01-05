النيابة تأمر بضبط وإحضار أصدقاء فتاة سقطت من الطابق الثالث

قررت النيابة العامة ضبط وإحضار 6 من أصدقاء الفتاة التي لقيت مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الثالث في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، لسماع أقوالهم لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات في واقعة مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، أنّها تقيم بصحبة 6 من أصدقائها بينهم 3 شباب.

وأوضحت التحقيقات أنّ الفتاة سقطت من شرفة الشقة المقيمة بها على الوحدة الخارجية لتكييف الطابق الأول، ما أدى إلى تهشم رأسها، وسقوطها على الأرض جثة هامدة.

وأشارت التحقيقات إلى أنّ الجيران اتصلوا بسيارة الإسعاف، وبوصولها تبيّن أنّها فارقت الحياة، وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار أصدقاء الفتاة الـ6 وعرضهم عليها، وجار تكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، إخطارا بسقوط فتاة من الطابق الثالث ووفاتها في الحال، وبالانتقال تبيّن العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، كما تبيّن أنّها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وبالفحص تبيّن أنّها مصابة بتهشم الجمجمة.

نقل الجثة للمشرحة

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة العامة أخذ عينه من المتوفية لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفية.