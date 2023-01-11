يوسف الحسيني: مبادرة إحياء المسرح المدرسي ستعمل بقوة مع بداية التيرم الثاني

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن وزارة التربية والتعليم أعلنت اليوم بدء العمل على إحياء المسرح المدرسي.

وأضاف الحسيني خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة «القناة الأولى» بالتليفزيون المصري: «كنا بنتكلم في السابق إزاي نقدر نحيي الفنون في المدارس، وحصص التربية البدنية والرياضية والحصص الفنية، كما كنا نتحدث عن الرحلات لطلبة المدارس في أرجاء مصر، والوزير رضا حجازي استجاب لنا مشكورا وبدأت الوزارة تعمل بمنتهى القوة على إحياء المسرح المدرسي».

وتابع: «وهتلاقوه شغال بقوة وبمنتهى الحماس بدءا من التيرم الثاني في الدراسة، وهنا ستحدث رعاية حقيقية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتعاون مع وزارة الثقافة للوصول إلى أفضل شكل ممكن».

ومبادرة إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية، دشنت من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزاة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتأتي المبادرة في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وفي إطار حرص المتحدة للخدمات الإعلامية على اكتشاف المواهب المختلفة بين طلاب المدارس في مجال الفنون والمسرح.

وتستهدف المبادرة إعادة إحياء المسرح المدرسي في اكتشاف المواهب الجيدة من أبنائها الطلاب، وتقدم الفرصة لصغار المؤلفين والكتاب والفنانين في المدارس ليصبحوا رواد الفن في المستقبل.