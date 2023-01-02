ابنة محمد نوح لـ«التاسعة»: نمتلك أعمالا وأغاني لوالدي لا يعرفها الناس

قالت مريم، ابنة الفنان محمد نوح، إن المعروف عن والدها لا يتعدى 20% من عمله، فيوجد لديه كمية أعمال لا يعرفها الناس حتى اليوم، نظرًا لأنها لم تذع ولم تعرض، متابعة: «نتمنى أن تعرف الناس باقي أعماله، ونحتفظ بهذا التاريخ، ولدينا أعمال والدي كلها التي عرضت على المسارح العالمية».

لديه أعمال لا يعرفها الناس

وأضافت ابنة محمد نوح، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن والدها لديه كمية كبيرة من الأعمال والأغاني لا يعرفها الناس، متمنية أن يعرفها الناس الفترة المقبلة.

وتابعت: «نتمنى أن يتبنى أحد هذا المشروع، ليس لوالدي فقط فهناك الكثيرين مثل والدي لديهم أعمال غير معروفة حتى للأجيال الجديدة، فوالدي كان دائما يقول إنه من المهم أن يكون للشخص جذر في الأرض كما لديه فرع في السماء، وبالتالي لابد أن نعرف القديم لكي نكبر».

وواصلت: «أعمال والدي لدينا ويوجد بعضها ديجتال والبعض ليست ديجيتال، ويوجد نوتات مكتوبة بيديه، ونرغب في أن يساعدنا أحد لظهور هذه الأعمال للنور مثل وزارة الثقافة».

رسالة مؤثرة لوالدها

ووجهت رسالة لوالدها في ذكرى ميلاده، قائلة: «أقول له كل سنة وأنت طيب، ولا ننساك لحظة، لأنه كما هو فنان استثنائي كان أبا أيضا استثنائيا، وكان رجلا عظيما على كل المقاييس والمستويات».