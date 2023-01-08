صحفية لبنانية لـ«التاسعة»: وديع جورج وسوف سدد ديون والده وأعاده للغناء

قالت هنادي عيسى، الصحفية اللبنانية، إن صحة الفنان جورج وسوف جيدة إلا أنه يتناول الأدوية المهدأة عقب وفاة ابنه «وديع»، فكان يستقبل بالكنيسة الزوار والمعزين لكنه مفجوع بوفاة ابنه البكر.

سبب وفاة «وديع»

وأضافت «عيسى»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن ابن جورج وسوف أجرى عملية تكميم معدة قبل وفاته بـ 9 أيام، وفي اليوم التالي من إجراء العملية شعر بالتعب، فاتصل بالطبيب وطلب منه القدوم للطوارئ وبعد إجراء الفحوصات وجد أنه ينزف دما من معدته.

وتابعت: «طلب الأطباء دما لوقف النزيف، وبالفعل نجحوا في ذلك، ولكن بعدها توقف قلبه 25 دقيقة، ثم أجروا صدمات كهربائية، وتوقف عمل الكلى والرئة كما أن الأكسجين لم يصل لمخه والضغط انخفض لـ4، وفي هذه اللحظات تجمع أهله والمشاهير وأخبروهم بأنه سيتوفى خلال ساعات ويحتاج لمعجزة، وفي الساعة 11 بالليل أعلنت وفاته».

علاقة جورج بابنه

وواصلت: «علاقة جورج بابنه اتسمت بالخصوصية، وقال إن وديع هو عموده الفقري، وفي فترة من الفترات حدثت خلافات بين جورج وأولاده الآخرين، ووديع صالح العائلة كلها مع بعضها، كما أن جورج وقف بجانب أبيه عندما تعرض للجلطات وسدد ديونه وأعاده للفن للغناء».