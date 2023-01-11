«الداخلية»: القبض على 3 أشخاص خلال محاولة تهريب 72 تمثالا

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط 3 أشخاص «يحملون جنسية إحدى الدول» قبل مغادرتهم للبلاد على متن إحدى الرحلات لوجود أجسام معتمة داخل حقائبهم، وبالفحص عُثر داخل الحقائب الخاصة بهم على 72 تمثالا يشتبه في أثريتها.

وحسب بيان وزارة الداخلية، بفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المعنية، تبين عدم خضوع التماثيل لقانون حماية الآثار عدا 3 تماثيل ترجع إلى العصر المتأخر «الفرعوني».

وبمواجهتهم أقروا بشراء المضبوطات المشار إليها من محلين «بازار»، وعدم علمهم بكونها أثرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.