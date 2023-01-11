«الداخلية»: ضبط 1131 قضية تموينية متنوعة بينها «حجب سلع غذائية»

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وتمكنت من ضبط 1131 قضية تموينية متنوعة بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط 14 قضية حجب أرز أبيض

وأسفرت الجهود عن ضبط 14 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 30.160 طن أرز و18 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 3.557 طن أرز أبيض، و5 قضايا حجب أرز شعير، بمضبوطات بلغت 65.830 طن أرز شعير و51 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 119.475 طن أرز شعير.

كما تم ضبط 6 قضايا غش أعلاف غير صالحة للاستخدام بمضبوطات 101 طن أعلاف حيوانية، و3 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية و7 قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية ومواد البناء، وكذا ضبط 431 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء.

وفى إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهرب، أسفرت الجهود عن ضبط 56 قضية بمضبوطات بلغت 185.305 طن أرز شعير كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية 8.64 طن لحوم مجمدة ودواجن مجمدة ومصنعات لحوم ومصنعات دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.