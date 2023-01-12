بعد قرار حصر وترقيم المقابر في الإسكندرية.. تعرف على الأوراق المطلوبة

بدأت محافظة الإسكندرية في أعمال حصر وترقيم المقابر الواقعة في نطاق الأحياء، لمحاربة الاستغلال والسرقة ومنع التعديات، الأمر الذي تبعه إجراءات عدة لعمليات الحصر والترقيم بشكل قانوني.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الإجراءات المطلوبة والأوراق الذي يجرى تقديمها كم أجل إنهاء إجراءات الحصر، وذلك وفقا لإعلان رسمي من محافظة الإسكندرية لجميع الأحياء، وهي التي تتم بشكل مجاني دون رسوم.

الإجراءات المطلوبة

- متابعة أعمال الحصر والترقيم الخاصة بالمقابر التابع لها كل فرد.

- تجهيز الأوراق والتوجه إلى إدارة الجبانات بالحي المختص.

مواعيد العمل لإنشاء ملف المقابر في الأحياء

إنشاء ملف خاص بكل مقبره في أحياء الإسكندرية من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى 1 ظهرا، وأكدت المحافظة أنه لا يجرى سداد أي رسوم لإنشاء الملف بإدارات الجبانات بالأحياء.

الأوراق المطلوبة لإنشاء ملف المقابر في الإسكندرية

- صورة قرار التخصيص إن وجد.

- صورة للمقبرة موضحا عليها الرقم الذي جرى وضعه بمعرفة لجنة الحصر والترقيم، وذلك لما تم حصره وترقيمه.

- صور بطاقات المنتفعين.