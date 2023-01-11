محافظ الإسكندرية وسفير اليابان يفتتحان ورشة خياطة حديثة في «غيط العنب»

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه هيروشي اوكا سفير اليابان لدي مصر ومساعديه، والدكتور محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وممثلي الجمعية، صباح اليوم، ورشة حياكة متكاملة حديثة بمركز التدريب والتشغيل المهني في منطقة «غيط العنب»، في إطار مشروع دعم الصناعة الممول من سفارة اليابان بالقاهرة، بهدف دعم الإستثمار في مجال الصناعات اليدوية لتأهيل وتدريب الشباب علي العمل المهني والفني.

اليابان تدعم مركز التدريب المهني في الإسكندرية

ورحب محافظ الإسكندرية بسفير دولة اليابان لدى مصر والوفد المرافق له، ووجه لهم الشكر علي دعم مركز التدريب بجهازي لحام محاكي لعمليات اللحام، وذلك لرفع كفاءات التدريب دون إهدار للجهد والوقت والخامات، وثمّن قيام السفارة بتجهيز ورشة حياكة (خياطة) متكاملة، عبارة عن 10 ماكينات خياطة متطورة مختلفة الأنواع لرفع كفاءة ومهارة الأيدي العاملة والفنيين والمتدربين بالمركز.

12 ورشة في تخصصات مختلفة

يذكر أن مركز التدريب الفني والمهني بالإسكندرية يضم 12 ورشة مختلفة في أكثر من تخصص، منها ما يتعلق بالكهرباء، واللحام، والسيارات، والخياطة، والنجارة، والتبريد والتكييف، والطهي والأعمال اليدوية وغيرها، ويقوم المركز بتدريب نحو 3 الاف متدرب سنويا في مختلف المهن والحرف اليدوية.

ربط التدريب بسوق العمل

وأعرب سفير اليابان عن سعادته بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمحافظة، وتحدث عن أهمية ربط التدريب بسوق العمل وأهمية التدريب على الحرف والأعمال اليدوية في مساعدة الناس، مشيراً إلى أهمية وجود الجامعة اليابانية في مدينة الإسكندرية.

وخلال الإفتتاح تفقد محافظ الإسكندرية والوفد المرافق له الورش التدريبة بالمركز, وأشاد بالبرامج التدريبية الذي يقدمها المركز لخدمة المتدربين و بالإمكانيات التدريبة الموجودة في المركز مشيراً إلى أهمية وجود العمالة الفنية الماهرة لأي دولة مهما تقدمت فيها التكنولوجيا، مؤكداً على أن تطور وتوافر المهن اليدوية يدل على تطور الدول.