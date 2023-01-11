موسم الرياض 2023.. تفاصيل مسرحية «تشارلي شابلن» قبل عرضها

يُشارك الفنان محمد فهيم، في فعاليات موسم الرياض 2023، لأول مرة، من خلال مسرحية استعراضية جديدة تحمل اسم «تشارلي شابلن»، ومن المُقرر عرضها اعتبارًا من اليوم 11 يناير وحتى 20 من الشهر ذاته.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للترفيه، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البرومو الدعائي لمسرحية تشارلي شابلن في موسم الرياض 2023، قائلا: «مسرحية تشارلي تعرض أعمال ومسيرة الفنان العالمي تشارلي شابلن على مسرح محمد العلي».

30 استعراض ضمن المسرحية في موسم الرياض 2023

ونشر محمد فهيم، صورًا من كواليس مسرحية تشارلي شابلن، قبل عرضها ضمن فاعليات موسم الرياض 2023، مُعلقًا عليها بقوله: «بعد آخر بروفة.. سيداتي آنساتي ساداتي.. اسمحوا لي اقدملكم البطل الحقيقي مصمم الاستعراضات المبدع جدا عمرو باتريك اللي اشتغل معايا على الشخصية بدنيا، ومع أكتر من 40 ممثل على مدار حوالي سنة و3 شهور هتشوفهم على خشبة المسرح ورسم حوالي 30 استعراض في مسرحية تشارلي.. عمرو باتريك أحسن واحد يعمل ميوزيكال في مصر.. ولسه فيه أبطال تانية هكلمكم عنها إن شاء الله».

أبطال مسرحية تشارلي شابلن في موسم الرياض 2023

مسرحية تشارلي تشابلن، المُقرر عرضها في موسم الرياض 2023، من تأليف مدحت العدل، إخراج أحمد البوهي، وبطولة: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، روان الغاب، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات عمرو باتريك، ملابس ريم العدل، ديكور حازم شيل، إكسسوارات محمد سعد.