تصل لـ12 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

يعود النجم كاظم الساهر إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم 15 يناير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، على مسرح «محمد عبده ارينا»، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية.

وتأتي أسعار تذاكر حفل القيصر كاظم الساهر في موسم الرياض، في 6 فئات تبدأ من 53 دولارا وتصل لـ 451 دولار أمريكي، وفقا للموقع الرسمي للحجز:

- الفئة البرونزية ويصل سعرها لـ 53 دولارا أمريكيا، وهو ما يوازي 1.462 جنيه مصري

- الفئة الفضية يصل سعرها لـ 80 دولارا أمريكيا، وهو ما يوازي 2.207 جنيه مصري

- الفئة الذهبية يصل سعرها لـ 135 دولارا أمريكيا، وهو ما يوازي 3.725 جنيه مصري

- الفئة البلاتينية يصل سعرها لـ 205 دولارات أمريكية، وهو ما يوازي 5.657 جنيه مصري

- الفئة الماسية يصل سعرها لـ 356 دولارا أمريكيا، وهو ما يوازي 9.825 جنيه مصري

- الفئة الملكية يصل سعرها لـ 451 دولارا أمريكيا، وهو ما يوازي 12.447 جنيه مصري

ممنوع الحضور لأقل من 12 عاما.. شروط حضور حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

ووضعت الشركة المنظمة للحفل عددا من الشروط التي يجب على الحضور الالتزام بها، أبرزها منع الدخول لمن هم أقل من 12 عاما، منع دخول أجهزة التسجيل والكاميرات الاحترافية، كما يمنع إحضار الأطعمة والمشروبات.