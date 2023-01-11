أرملة جورج سيدهم لـ يوسف الحسيني: الرئيس السيسي قابلني بأبوة وتكريمه لنا شرف

قالت الدكتورة ليندا مكرم، أرملة الفنان جورج سيدهم، إنها تعتبر تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسم زوجها الراحل، رفيع المستوى ومن نوع خاص جدا، فأن يقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التكريم لفنان، فخر كبير جدا وكرامة وشرف، مشيرة إلى أنها شكرت الرئيس، «اللي فرحنا كلنا».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة القناة الأولى: «قلت للرئيس أنا فرحانة جدا، عشان جورج دلوقتي فرحان، وقالي جورج حبيبي، وقوبلت بحنان أبوي فائق، وهو يشعرك أنه يقترب إليك بقلبه وليس بجسده، والإنسانية عنده متدفقة، وبه حنان وأبوة متدفقة وقالي اطلبي اللي أنت عايزاه، وربنا يديمه سنين طويلة».

وتابعت: «بطلب من ربنا يحفظه ويديمه علينا ويديم رئاستك أزمنة مديدة».

وعن حياة الراحل جورج سيدهم وتعامله مع المحيطين به، أوضحت: «جورج سيدهم على الشاشة هو في البيت هو على المسرح والشارع والسوبر ماركت، هو رجل شخصيته لا تتجزأ ومبادئه لا تتجزأ وشخصيته في البيت زي الشغل زي مع صحابه، وهو لا يمثل وهو دا طبعة وطبيعته».