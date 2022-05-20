في لقاء تلفزيوني.. سمير غانم عن مسرحية المتزوجون: «جورج سيدهم جاله تسمم»

أحد علامات الكوميديا في مصر والوطن العربي، احتلت أعماله مكانة خاصة في قلوب الجمهور، إنه الفنان سمير غانم، حيث تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاته، والذي قدم عشرات الأعمال الفنية سواء المسرحية أو السينمائية أو التلفزيونية، وبدأت مسيرته الاحترافية مع صديقه الضيف أحمد وجورج سيدهم وكانا السبب نحو انطلاقه إلى الشهرة والنجومية.

سمير غانم يتحدث عن كواليس مسرحية المتزوجون

وقال سمير غانم في تصريحات تلفزيونية، قبل وفاته: «تعد مسرحية المتزوجون أحد الأعمال المسرحية القريبة إلى قلبي كونها حققت نجاحًا كبيرًا، وأذكر أنه في البداية قدمت شخصية «لينا» هويدا ابنة الفنانة الراحلة صباح، قبل أن تقدمها الفنانة شيرين التي صورتها معنا، مستعيدًا ذكريات مقطع تعرف لينا على «حنفى» جورج سيدهم عندما قدم نفسه بأنه عالم «ذرات» إذ كان هذا المقطع حقيقي ويعبر عن واقع عاشه مع جورج والضيف أحمد.

وأضاف سمير غانم: «نظرًا للكمية الكبيرة من البيض المفترض أن يتناولها الفنان جورج سيدهم في مشهده الشهير في المسرحية، فأُصيب بالتسمم بعد يومين من العرض، وتم استبدال البيض بطعام آخر في باقي أيام العرض، وفي يوم التصوير التلفزيوني للمسرحية، أصر المخرج على تناوله للبيض مرة أخرى وحدث ذلك».

أحداث مسرحية المتزوجون

وتدور أحداث القصة حول مشاكل المتزوجين في مصر من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، إذ يقع الشاب الفقير «مسعود» في حب الفتاة الأرستقراطية «لينا»، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها.

وتتنقل «لينا» إلى بيت «مسعود» المتواضع للعيش معه، وخوض تجربة الحياة الفقيرة البسيطة مع زوجها الذي تحبه، يحاول والدها الضغط عليها بشتى الوسائل، ومنها تهديدها بحرمانها من الميراث، لكنها تصمم على البقاء مع زوجها، يطلب «مسعود» من «لينا» الانتقال معها إلى فيلا والدها بهدف الخروج من الحياة الصعبة التي يعيشها في المنزل المستأجر.

وفاة الفنان سمير غانم

وكان الفنان سمير غانم قد توفي عن عمر ناهز 84 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، إثر إصابته بفيروس كورونا، ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، بعد أن عانى من خلل في وظائف الكلي، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاصله الأخيرة هناك.